Ag. Corazza-Mediagol, le verità di D’Amico: “Non voglio fare nessuna polemica, ecco cosa è successo con Sagramola” (Di giovedì 3 settembre 2020) Alessandro D'Amico risponde alle dichiarazioni rilasciate nel primo pomeriggio da Rinaldo Sagramola.Calciomercato Palermo, la conferma di Sagramola: “Corazza è un buon giocatore, ma le sue richieste sono fuori portata”Il procuratore di Simone Corazza ha voluto dire la sua in merito all'ipotetica trattativa tra il Palermo e la Reggina legata all'attaccante che nella scorsa stagione ha messo a segno 14 reti in 25 presenze. L'agente del calciatore classe '91, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha confermato che non c'è stato e non c'è alcun dialogo con i rosanero per l'approdo in Sicilia del suo assistito controbattendo di conseguenza alle dichiarazioni dell'ad del club di viale del Fante."Non voglio fare nessuna polemica, con il ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : Ag. Corazza-Mediagol, le verità di D'Amico: 'Non voglio fare nessuna polemica, ecco cosa è successo con Sagramola'… - Mediagol : Ag. Corazza-Mediagol, le verità di D'Amico: 'Non voglio fare nessuna polemica, ecco cosa è successo con Sagramola'… - Mediagol : Calciomercato #Palermo, la conferma di #Sagramola: “Corazza è un buon giocatore, ma le sue richieste sono fuori por… - WiAnselmo : Calciomercato #Palermo, la conferma di Sagramola: 'Corazza è un buon giocatore, ma le sue richieste sono fuori port… - Mediagol : Calciomercato #Palermo, la conferma di Sagramola: 'Corazza è un buon giocatore, ma le sue richieste sono fuori port… -