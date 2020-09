Addio Belen: Stefano De Martino torna a Milano e trasloca nella nuova casa (Di giovedì 3 settembre 2020) Estate finita e rientro in città per Stefano De Martino. Dopo aver trascorso i mesi più caldi a Napoli – un po’ per lavoro un po’ per scelta personale – il conduttore di Made in Sud ha fatto rientro a Milano. Come riporta Fanpage il 30enne sta ultimando il trasloco nella nuova casa. Fino alla … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i veri motivi del loro addio - ElisaDiGiacomo : Belen e Stefano: l'addio sarebbe scaturito da due stili di vita differenti (Rumors) - infoitcultura : Belén Rodriguez: addio beach waves per l’estate, ora è il momento delle trecce alla francese - infoitcultura : Ignazio e Cecilia addio: tutta colpa della sorella di Belen -