Abusa di due clienti, tassista arrestato per stupro (Di giovedì 3 settembre 2020) Stefano Vladovich Dopo la prima vittima, nel 2017, solo una denuncia. A gennaio violentata una 34enne «Abbiamo passato la notte assieme. Sono il tassista di ieri, quando ci rivediamo?». Non ricordava nulla la vittima della violenza sessuale, una 34enne romana. Solo di aver alzato un po' il gomito in compagnia di amici in un locale. Ciò che è accaduto dopo l'hanno ricostruito i carabinieri dai messaggi ricevuti sullo smartphone della donna e sui dati delle celle telefoniche che hanno agganciato l'uomo per tutta la notte sempre nella stessa zona, Monte Mario, dove vive la poveretta. È stato sottoposto agli arresti domiciliari nonostante la grave accusa di violenza sessuale un tassista di 46 anni, regolarmente in servizio per una cooperativa e definito dagli inquirenti «un insospettabile». Lo stesso ... Leggi su ilgiornale

