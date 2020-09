AbsIng lascia il cantiere della Tav Napoli-Bari, era il principale subappaltatore (Di giovedì 3 settembre 2020) L’AbsIng srl, azienda edile di proprietà dell’imprenditore di Reggio Calabria Antonino Serranò, si appresta a lasciare il cantiere della Tav Napoli-Bari, tratto Cancello-Frasso Telesino, dove operava in subappalto; per 40 lavoratori a tempo indeterminato, si potrebbe aprire il ricorso ad ammortizzatori sociali, su cui sono al lavoro i sindacati; più complicata la situazione per un’altra ventina di operai i cui contratti sono scaduti tra fine luglio ed inizio agosto, che per ora restano a casa e potrebbero rientrare nell’azienda che sostituirà l’AbsIng. La decisione della società calabrese, la più grande subappaltrice del Consorzio Cft che sta eseguendo i lavori nel ... Leggi su ildenaro

