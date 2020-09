"A scuola la mascherina andrebbe messa anche al banco", spiega Crisanti (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - "A scuola la mascherina andrebbe indossata anche seduti al banco quando si parla perchè quando si parla si emettono droplet". Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti intervistato da SkyTg24. "La scuola non serve solo ad imparare ma anche ad interagire, se teniamo tutti zitti per ore andrebbe bene ma non ce li vedo ragazzi che non aprono bocca per tanto tempo", osserva Crisanti. Perchè allora è stata data una disposizione diversa? "Probabilmente anche perché non è stata ancora raggiunta la capacità di 11 milioni al giorno, bisognerà vedere se queste mascherine si materializzano". "Fatti un po' di calcoli ... Leggi su agi

repubblica : Oggi su Rep: ?? Sospensione e 5 in condotta per punire chi non indossa la mascherina a #scuola [di ILARIA VENTURI] - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - fattoquotidiano : Francia, mascherina obbligatoria a scuola. La gaffe del primo ministro Castex: “Nessun Paese le fornisce gratis”. M… - coolflamed : RT @Zziagenio78: Ma come, tuo figlio era un cazzo di genio, tipo Einstein ma pettinato, un incrocio tra Ugo Foscolo e Leopardi, l'unico in… - GVCCIDR4CO : @mandvzukic io già pronta ad andare a scuola senza mascherina, in modo che non mi facciano entrare faccio un casino ti giuro -

Ultime Notizie dalla rete : scuola mascherina Le regole sulle mascherine a scuola: chirurgica o di stoffa? Quando indossarla? Corriere della Sera Covid, la preside della scuola del Parco Verde: "Riapriamo i cancelli o perdiamo questi ragazzi"

Il preside dei Quartieri Spagnoli: "Pagheremo un medico di tasca nostra per la scuola" Nel cuore dei Quartieri Spagnoli Eugenio Tipaldi, preside dell'Istituto "D'Aosta Scura", di cui fa parte anche la ...

Coronavirus, nuovi contagi a Orgosolo. Tre in più, ora i casi salgono a 18

Ci sono altri tre nuovi positivi al coronavirus a Orgosolo, rilevati grazie ai 32 tamponi drive-in effettuati nei giorni scorsi nel cortile delle scuole elementari; 29 persone, invece, sono risultate ...

Il preside dei Quartieri Spagnoli: "Pagheremo un medico di tasca nostra per la scuola" Nel cuore dei Quartieri Spagnoli Eugenio Tipaldi, preside dell'Istituto "D'Aosta Scura", di cui fa parte anche la ...Ci sono altri tre nuovi positivi al coronavirus a Orgosolo, rilevati grazie ai 32 tamponi drive-in effettuati nei giorni scorsi nel cortile delle scuole elementari; 29 persone, invece, sono risultate ...