A bordo della Vega VV16 dell'ESA anche la tecnologia italiana della 'Barcella' (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - E' la risposta europea alla crescente richiesta di lanci economici per satelliti di piccola taglia. Nottata col fiato sospeso a Varano de' Melegari (Parma), dove il team della Bercella si è sintonizzato alle 3:51 di mercoledì con la base spaziale francese di Kourou, nella Guyana francese, per seguire il sedicesimo volo del lanciatore leggero Vega nella missione dell'Agenzia Spaziale Europea. Vega ha lanciato oltre 50 microsatelliti per la prima volta in contemporanea, grazie all'innovativo sistema di trasporto multiplo Small Spacecraft Mission Service (SSMS), cui Bercella - innovativa azienda italiana che da 25 anni mette a punto il design, l'ingegneria e la progettazione di soluzioni avanzate in materiali compositi e leghe ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : bordo della Vega Coronavirus, come un solo asintomatico ha contagiato 23 persone a bordo di un bus Corriere della Sera Vega, missione compiuta, il razzo italiano dei record porta in orbita 53 satelliti Rivedi il lancio

Missione compiuta per Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi 14 lanci portati a termine. La sua rinascita nella notte che ha legato di nuovo la giungla amazzonica di Kourou e Coll ...

