9z Team, accordo raggiunto con il marchio Logitech: annunciata la nuova sponsorizzazione (Di giovedì 3 settembre 2020) L’organizzazione di esports argentina 9z Team ha annunciato il 1 settembre di aver siglato una nuova sponsorizzazione con Logitech G. Il marchio di gioco del produttore svizzero/americano di periferiche per computer Logitech fornirà i suoi prodotti ai giocatori e agli streamer dell’organizzazione. Logitech G si unisce agli altri sponsor di 9z Team, ovvero le piattaforme di streaming Claro e Nimo TV, il marchio di giochi GIGABYTE AORUS, il marchio di bevande energetiche Red Bull e il produttore di abbigliamento BLK. 9z Team gareggia nel celebre gioco esports Counter-Strike: Global Offensive, ma anche in League of Legends e VALORANT di Riot Games, PlayerUnknown’s Battlegrounds e ... Leggi su esports247

