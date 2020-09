Zaia parla del batterio che ha ucciso i neonati: 'L'infezione si trascina da mesi, l'ospedale intervenga' (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Siamo davanti a un'infezione ospedaliera dovuta a uno dei batteri più terribili, che si trascina da mesi se non da anni". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia commentando la tragedia dei ... Leggi su globalist

12qbert : RT @CesareSacchetti: Mentre il sistema parla di asintomatici positivi che stanno benissimo. Mentre Zaia parla di TSO per persone sane. Ment… - jobwithinternet : RT @CesareSacchetti: Mentre il sistema parla di asintomatici positivi che stanno benissimo. Mentre Zaia parla di TSO per persone sane. Ment… - Cristin00236307 : RT @CesareSacchetti: Mentre il sistema parla di asintomatici positivi che stanno benissimo. Mentre Zaia parla di TSO per persone sane. Ment… - WCostituzione : RT @CesareSacchetti: Mentre il sistema parla di asintomatici positivi che stanno benissimo. Mentre Zaia parla di TSO per persone sane. Ment… - Flavr7 : RT @CesareSacchetti: Mentre il sistema parla di asintomatici positivi che stanno benissimo. Mentre Zaia parla di TSO per persone sane. Ment… -