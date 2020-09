Zaia: «Ho saputo del batterio killer dai giornali» (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Regione era all’oscuro di tutto. Non conosceva il problema, non sapeva che all’interno dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona c’era un batterio killer che aveva ucciso quattro neonati. A rivelarlo è stato il Presidente del Vento Luca Zaia durante la sua consueta conferenza stampa. Lui non sapeva dell’esistenza del citrobacter (poi ritrovato all’interno di un lavandino del reparto di terapia intensiva neonatale), così come gli altri componenti della sua giunta. Ma quel batterio ha ucciso quattro bambini piccolissimi e ha segnato la vita di altri 96. LEGGI ANCHE > Il batterio killer che ha ucciso 4 neonati a Verona era nel lavandino del reparto «È corretto che la Regione sia come un palazzo di vetro. La vicenda ... Leggi su giornalettismo

