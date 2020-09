Xbox: nuovo logo per gli accessori Designed for Xbox (Di mercoledì 2 settembre 2020) Microsoft ha da poco annunciato il nuovo logo che certifica i prodotti progettati per Xbox e l’impegno nel garantire la compatibilità degli attuali accessori. Designed for Xbox I nuovi accessori progettati per Xbox avranno la dicitura “Designed for Xbox” sulla parte frontale della confezione. Il nuovo logo ha un aspetto più elegante e facilmente riconoscibile. Il badge Designed for Xbox comunica quanto abbiamo lavorato con i nostri partner su ogni prodotto per testare qualità, prestazioni, sicurezza e protezione con tutte le ... Leggi su windowsinsiders

