Wanda Nara in vacanza ad Ibiza, lato b in bella mostra (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sfumata la Champions League con il suo Paris Saint-Germain proprio nell’atto conclusivo della competizione, Mauro Icardi si sta godendo le vacanze ad Ibiza, in compagnia dell’immancabile moglie Wanda Nara. La modella argentina, infatti, continua a deliziare i propri followers con degli scatti sempre più bollenti, in cui mostra tutta la sua esplosività e le sue forme eccezionali. Nell’ultima FOTO Wanda posa in costume da bagno, con le spalle rivolte all’obiettivo: una sorta di vedo non vedo, anche se qualcosa di prorompente si nota eccome… View this post on Instagram I b i z a 🇪🇸 A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Sep 1, 2020 at ... Leggi su sportface

GossipItalia3 : Wanda Nara Instagram, lo scatto in barca incanta Ibiza: «Sei fantastica!» #gossipitalianews - EmmeEmm_ : RT @bettergiovanni: Wanda Nara, lo scatto a Ibiza è assolutamente bollente: lato B mozzafiato - DocStrowman : RT @bettergiovanni: Wanda Nara, lo scatto a Ibiza è assolutamente bollente: lato B mozzafiato - bettergiovanni : Wanda Nara, lo scatto a Ibiza è assolutamente bollente: lato B mozzafiato - passione_inter : VIDEO - Wanda Nara sullo yacht come Rose in Titanic. E Icardi dov'è? - -