Volley maschile, il Campionato Europeo under 18 maschile al via sabato 5 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Campionato Europeo under 18 maschile, che sabato 5 settembre prenderà il via in quel di Lecce e Marsicotevere. A causa del forfait di Finlandia, Slovacchia, Francia e Russia per via del Covid-19, saranno otto le compagini ai nastri di partecipazione dell’evento, che si concluderà domenica 13 settembre. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza scenderanno in campo a Marsicotevere nella Pool I, dove se la vedranno con Turchia, Belgio e Bulgaria. Nella Pool II a Lecce si sfideranno invece Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Bielorussia. Leggi su sportface

SassiLive : AL VIA IL 5 SETTEMBRE IL CAMPIONATO EUROPEO UNDER 18 MASCHILE A LECCE E MARSICOVETERE - azzurridigloria : ??VOLLEY MASCHILE?? Siamo arrivati al penultimo appuntamento con i giocatori della #GenerazionedeiFenomeni della… - BeliceIt : Volley. Sabato a Marsicovetere e Lecce parte il Campionato Europeo under 18 maschile - aldolicata : Volley. Sabato a Marsicovetere e Lecce parte il Campionato Europeo under 18 maschile - CampobelloNews : Volley. Sabato a Marsicovetere e Lecce parte il Campionato Europeo under 18 maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile A Lecce e Marsicovetere l'Europeo under 18 di volley maschile. Indiveri: forza azzurrini Diocesi di Lecce Da sabato il Campionato Europeo under 18 maschile

LECCE-Proseguono a Marsicovetere e Lecce i lavori di preparazione per il Campionato Europeo U18 maschile che si svolgerà dal 5 al 13 settembre 2020. Un evento che assume particolare valore, considerat ...

Volley: Cuneo, il "grazie" dei Blu Brothers a Carmelo, Biagio e Baldo

Giorni di cambiamenti in seno ai Blu Brothers, storico gruppo di tifosi del Cuneo Volley maschile, conosciuti in tutta Italia per il grande tifo negli anni d'oro della pallavolo cuneese. Il "vecchio" ...

LECCE-Proseguono a Marsicovetere e Lecce i lavori di preparazione per il Campionato Europeo U18 maschile che si svolgerà dal 5 al 13 settembre 2020. Un evento che assume particolare valore, considerat ...Giorni di cambiamenti in seno ai Blu Brothers, storico gruppo di tifosi del Cuneo Volley maschile, conosciuti in tutta Italia per il grande tifo negli anni d'oro della pallavolo cuneese. Il "vecchio" ...