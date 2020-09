Vladimir Luxuria, scoppia la passione con un ex ballerino di Amici: “Il destino ci ha fatti incontrare” [FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vladimir Luxuria in love con un ex danzatore di Amici Sembra proprio che in questa calda e anomala estate 2020 Vladimir Luxuria abbia trovato l’amore. Di recente l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha postato una FOTO su Instagram che la mostrano in bikini e con alcune dichiarazioni che fanno intendere di avere il cuore impegnato. L’attivista LGBT potrebbe ha un legame molto speciale con un ex ballerino di Amici, lo storico talent show di Maria De Filippi. A confessarlo è stata lei stessa nel corso di una recente intervista Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. Una chiacchierata col giornalista dove l’ex naufraga ha confessato che non si tratta di una vera e propria relazione, ma al momento solo di ... Leggi su kontrokultura

