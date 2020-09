Viviana e Gioele, la nota criminologa non ha dubbi: “Nel tunnel subito dopo l’incidente..” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Parlando di quanto successo a Viviana e Gioele a Caronia, la criminologa Roberta Bruzzone ha pochi dubbi su quello che è successo. Quanto accaduto a Caronia, Messina, lo scorso 3 agosto ha sconvolto l’intera Nazione. Già da quando Viviana Parisi ed il figlio Gioele Mondello erano scomparsi, in molti temevano che i due sarebbero stati ritrovati morti. La prima conferma è arrivata a 5 giorni dalla scomparsa, quando è stato trovato il corpo della donna. Due settimane più tardi anche le speranze di ritrovare in vita il piccolo Gioele si sono spente quando sono stati trovati i suoi resti. Al momento non è emersa una verità su quanto successo in quei drammatici istanti ed i ... Leggi su howtodofor

