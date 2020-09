Villa Inferno: orge con minorenni e cocaina. Avvocati e politici, trema la Bologna bene (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tutti stimati professionisti gli otto uomini finiti nei guai per i festini con una 17enne. Le accuse: prostituzione minorile e spaccio. . Leggi su quotidiano

vrc85 : RT @CiaoKarol: Don Ambrogio Villa, sacerdote esorcista: ‘Il diavolo mi ha detto che Medjugorje è il suo inferno sulla terra!’: Don Ambrogio… - gabcillo : RT @CiaoKarol: Don Ambrogio Villa, sacerdote esorcista: ‘Il diavolo mi ha detto che Medjugorje è il suo inferno sulla terra!’: Don Ambrogio… - Piola743 : RT @CiaoKarol: Don Ambrogio Villa, sacerdote esorcista: ‘Il diavolo mi ha detto che Medjugorje è il suo inferno sulla terra!’: Don Ambrogio… - CiaoKarol : Don Ambrogio Villa, sacerdote esorcista: ‘Il diavolo mi ha detto che Medjugorje è il suo inferno sulla terra!’: Don… - CiaoKarol : Don Ambrogio Villa, sacerdote esorcista: ‘Il diavolo mi ha detto che Medjugorje è il suo inferno sulla terra!’ ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Inferno

Il Resto del Carlino

di Federica Orlandi Una vita come quella dei film, anzi sembra proprio un telefilm di Netflix, ’Baby’, che racconta di ragazzine annoiate dei Parioli che entrano in un giro di prostituzione e droga be ..."Appena arrivata nella casa, ho visto che c’era una decina di persone tra ragazzi e ragazze che stavano pippando". A parlare è la diciassettene, parte offesa nell’inchiesta della Procura di Bologna ch ...