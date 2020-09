"Villa inferno" a Bologna, il racconto della ragazza: "Filmata mentre facevo sesso" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Inchiesta su coca e prostituzione, la testimonianza della 17enne ai carabinieri: uno degli arrestati ha fatto circolare il video Leggi su repubblica

fanpage : Che cosa accadeva a Villa Inferno? #Cavazza - Corriere : È stata una mamma a fare la più scioccante delle scoperte sul telefono della figlia 17enne: video in cui la minore… - Corriere : La notizia è deflagrata come una bomba in città, anche per via dei nomi noti degli indagati che appartengono ad amb… - protoromantica : RT @Corriere: La notizia è deflagrata come una bomba in città, anche per via dei nomi noti degli indagati che appartengono ad ambienti poli… - protoromantica : RT @fanpage: Che cosa accadeva a Villa Inferno? #Cavazza -

Ultime Notizie dalla rete : Villa inferno "Cavazza mi invitò a seguirlo, così ho scoperto Villa Inferno. Sapevo ci saremmo fatti una 'fattanza" L'HuffPost "Villa inferno" a Bologna, il racconto della ragazza: "Filmata mentre facevo sesso"

Comincia dalla segnalazione ai carabinieri (lo scorso 27 febbraio) della madre della minorenne coinvolta nella vicenda, l'indagine degli investigatori di Bologna che hanno portato alla luce una serie ...

"In quella stanza pippavano tutti"

"Appena arrivata nella casa, ho visto che c’era una decina di persone tra ragazzi e ragazze che stavano pippando". A parlare è la diciassettene, parte offesa nell’inchiesta della Procura di Bologna ch ...

Comincia dalla segnalazione ai carabinieri (lo scorso 27 febbraio) della madre della minorenne coinvolta nella vicenda, l'indagine degli investigatori di Bologna che hanno portato alla luce una serie ..."Appena arrivata nella casa, ho visto che c’era una decina di persone tra ragazzi e ragazze che stavano pippando". A parlare è la diciassettene, parte offesa nell’inchiesta della Procura di Bologna ch ...