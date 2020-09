Vietati gruppi WhatsApp delle mamme con riapertura scuole: ordinanza del sindaco ironica in parte (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fa alquanto sorridere un post generato su Facebook dal sindaco Gigi Littarru di Desulo, in Sardegna, che abolisce i gruppi WhatsApp delle mamme. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un messaggio fortemente ironico che però ha come base un significato alquanto importante e che tutti dovrebbero capire in vista della riapertura delle scuole. Non è quindi una bufala, Littarru ha realmente scritto di voler abolire i gruppi WhatsApp delle mamme, ma la notizia è palesemente e volutamente ironica per aprire gli occhi di molte mamme che si lasciano spesso abbindolare dalle fake news o varie catene che circolano in maniera ... Leggi su bufale

