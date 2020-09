VIDEO | Venezia 77 al tempo Covid, pubblico diviso tra emozione e malinconia (Di mercoledì 2 settembre 2020) VENEZIA – Tra incertezze, rischi, difficolta’ e tanta determinazione, la 77. Mostra del Cinema di Venezia si e’ aperta oggi in presenza restituendo al pubblico un po’ di quella normalita’, che il Coronavirus ha messo in stand-by per piu’ di due mesi. Nonostante l’edizione di quest’anno abbia dovuto mettere in atto misure di sicurezza rigide, come murare il red carpet per non creare assembramenti, per gli affezionati alla kermesse e’ sempre un’emozione partecipare alla manifestazione cinematografica italiana piu’ importante. “Vengo qui tutti gli anni perche’ sono appassionata di cinema e nonostante il Covid e le precauzioni della Mostra, come la barriera sul carpet, per me non e’ cambiato nulla. C’e’ sempre un’atmosfera magica”, ha detto una signora all’agenzia Dire. Entusiasmo condiviso anche da un’altra intervistata: “La Mostra deve esserci sempre”. Leggi su dire

Ecco il nostro incontro con Anna Foglietta, premiata attrice italiana e madrina della settantasettesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Buonasera a tutti e benv ...

Una gita “fori porta” per il segretario nazionale del Partito Democratico e Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi pomeriggio ai Castelli Romani per sostenere i candidati sindaci di G ...

