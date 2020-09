VIDEO. Rissa in aliscafo per Sal Da Vinci e figlio: 'Proteggevo le donne, giustizia o lascio il Paese' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo quanto riportato da Ansa.it, dopo le grida e gli spintoni, degenerati dopo poco in Rissa, ... L'artista ha voluto raccontare la sua versione dei fatti a 'Napoli Today' che lo ha intervistato: '... Leggi su vesuviolive

SkyTG24 : Una #rissa scoppiata in fase di imbarco tra due donne ha ritardato la partenza di un volo dall'aeroporto #LaGuardia… - NicolaPorro : ?? #discoteche? #mascherine? Macché: guardate cos'è che rende davvero la #movida violenta e pericolosa. Fiumi di alc… - AlessandroPillo : RT @SkyTG24: Una #rissa scoppiata in fase di imbarco tra due donne ha ritardato la partenza di un volo dall'aeroporto #LaGuardia di #NewYor… - CrisusYisus : RT @SkyTG24: Una #rissa scoppiata in fase di imbarco tra due donne ha ritardato la partenza di un volo dall'aeroporto #LaGuardia di #NewYor… - Topo_Ligio : Washington, l'arrivo del poliziotto in borghese riesce a sedare la rissa e l'uomo armato -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Rissa New York, rissa tra due donne all'imbarco: il volo parte in ritardo. VIDEO Sky Tg24 Botte tra ragazze all'aeroporto e l'aereo ritarda

La rissa tra due ragazze nel tunnel di imbarco all'aeroporto La Guardia di New York ha provocato un ritardo nella partenza del volo. E' successo lo scorso 31 agosto.

New York, rissa tra due donne all'imbarco: il volo parte in ritardo. VIDEO

Due ragazze in fila per l’imbarco di un volo all'aeroporto LaGuardia di New York sono venute alle mani creando un po’ di scompiglio. La rissa è avvenuta il 30 agosto scorso mentre i passeggeri attende ...

La rissa tra due ragazze nel tunnel di imbarco all'aeroporto La Guardia di New York ha provocato un ritardo nella partenza del volo. E' successo lo scorso 31 agosto.Due ragazze in fila per l’imbarco di un volo all'aeroporto LaGuardia di New York sono venute alle mani creando un po’ di scompiglio. La rissa è avvenuta il 30 agosto scorso mentre i passeggeri attende ...