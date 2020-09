VIDEO | Messi, il padre allo scoperto: "Difficile la permanenza al Barcellona". Il City c'è, italiane defilate? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Jorge Messi è arrivato a Barcellona per incontrare i vertici del club. Le sue parole sanno d'addio: le ultime sul futuro di Leo Leggi su 90min

Juventus, Suarez si può. Messi, ore decisive VIDEO Corriere dello Sport.it VIDEO | Messi, il padre allo scoperto: "Difficile la permanenza al Barcellona". Il City c'è, italiane defilate?

Jorge Messi è arrivato a Barcellona per incontrare i vertici del club. Le sue parole sanno d'addio: le ultime sul futuro di Leo ...

Jorge Messi è arrivato a Barcellona per incontrare i vertici del club. Le sue parole sanno d'addio: le ultime sul futuro di Leo ...