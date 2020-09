VIDEO | Lazio Nuoto ultimo atto, Comune di Roma prende possesso della piscina alla Garbatella (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – Il Comune di Roma ha preso possesso dell’impianto della Lazio nuoto in via Giustiniano Imperatore, alla Garbatella. Dopo quasi una giornata di trattative, nel pomeriggio di oggi una ventina di agenti, insieme al delegato comunale Roberto Ziantoni, sono entrati fisicamente nell’edificio ed hanno iniziato ad apporre i sigilli alla struttura dopo aver allontanato una decina di lavoratori ed iscritti alla Lazio Nuoto che avevano occupato pacificamente, per ore, la piscina. Alcuni tra i lavoratori della societa’ sportiva sono usciti dall’edificio tra le lacrime e, al momento, all’interno e’ rimasto il solo presidente Massimo Moroli, con le chiavi, per verificare la conclusione dell’inventario.Il Comune di Roma ha preso possesso dell’impianto della Lazio nuoto in via Giustiniano Imperatore, alla Garbatella. Dopo quasi una giornata di trattative, nel pomeriggio di oggi una ventina di agenti, insieme al delegato comunale Roberto Ziantoni, sono entrati fisicamente nell’edificio ed hanno iniziato ad apporre i sigilli alla struttura dopo aver allontanato una decina di lavoratori ed iscritti alla Lazio Nuoto che avevano occupato pacificamente, per ore, la piscina. Alcuni tra i lavoratori della societa’ sportiva sono usciti dall’edificio tra le lacrime e, al momento, all’interno e’ rimasto il solo presidente Massimo Moroli, con le chiavi, per verificare la conclusione dell’inventario.L’APPOSIZIONE DEI LUCCHETTI ALLA LAZIO NUOTO Leggi su dire

