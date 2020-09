Via al rafting nell'invaso del Ponte del Diavolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Da venerdì 4 settembre, per tutti i fine settimana del mese, condizioni meteorologiche permettendo,, a Borgo a Mozzano aprono ufficialmente le attività sportive acquatiche nell'area dell'invaso sotto ... Leggi su lagazzettadelserchio

matildesjt : @gian_d_gian qui non ha grandinato ma in via la vega potevi fare rafting , ??ho acciuppato acqua per un'ora ma dovre… - lumively : RT @mrspistacchio: Che poi io avevo anche iniziato una Xiaodery Veneto!AU che non ho mai continuato ma praticamente Hendery viene viene por… - seupeuu : Che poi io avevo anche iniziato una Xiaodery Veneto!AU che non ho mai continuato ma praticamente Hendery viene vien… - NatureCutsTags : RT @NatureCutsTags: River Confetti Set #naturecuts #confetti #cutout #partysupplies #favors #decoration #event #birthday #wedding #babyshow… -

Ultime Notizie dalla rete : Via rafting Fare rafting sul Serchio e all'ombra del Ponte del Diavolo NoiTV - La vostra televisione Fare rafting sul Serchio e all’ombra del Ponte del Diavolo

BORGO A MOZZANO – Da venerdì 4 settembre, per tutti i fine settimana del mese (condizioni meteorologiche permettendo), a Borgo a Mozzano aprono ufficialmente le attività sportive acquatiche nell’area ...

Aquila, allenamento speciale in val di Sole. Rafting con i nuovi acquisti

Presentazione insolita per i nuovi americani Victor Sanders e Luke Maye: una giornata di rafting sulle rapide del Noce. A vincere la gara, l'equipaggio di capitan Toto Forray. "Così ci conosciamo più ...

BORGO A MOZZANO – Da venerdì 4 settembre, per tutti i fine settimana del mese (condizioni meteorologiche permettendo), a Borgo a Mozzano aprono ufficialmente le attività sportive acquatiche nell’area ...Presentazione insolita per i nuovi americani Victor Sanders e Luke Maye: una giornata di rafting sulle rapide del Noce. A vincere la gara, l'equipaggio di capitan Toto Forray. "Così ci conosciamo più ...