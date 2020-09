Vi facciamo il disegnino su quello che ha detto (nel 2019) Mentana sui «crimini dei migranti» (Di mercoledì 2 settembre 2020) I social network stanno diventando la nuova vulgata. Per evitare che passi alla storia una frase che non è mai stata pronunciata o che è stata pronunciata in un contesto completamente diverso da quello a cui si fa riferimento, però, è opportuno chiarire alcuni aspetti per restituire una sorta di verità storica e documentaria. Parliamo di Enrico Mentana e della sua presunta frase «Bisogna nascondere gli sbarchi e i crimini dei migranti, per rendere meno grave il problema». LEGGI ANCHE > Mentana attacca duramente il deputato M5S Riccardi e poi va a parlargli di persona Mentana sui migranti, la frase al centro delle polemiche Oggi, 2 settembre 2020, la polemica sta montando rapidamente sui social network. Innanzitutto, ... Leggi su giornalettismo

