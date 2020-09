Vertenza ex Auchan-Margherita Modugno, Uil: chiuso accordo per il passaggio a Despar, 35 lavoratori saranno ricollocati (Di mercoledì 2 settembre 2020) C'è l'accordo per il passaggio dell'ex Auchan-Margherita di Modugno a Despar. Ad annunciarlo è, in serata, la Uiltucs Puglia. L'accordo prevede, secondo quanto si apprende, incentivi volontari per 26 ... Leggi su baritoday

