Verona, preso Magnani: è ufficiale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Verona - Ivan Juric può sorridere. Il Verona , infatti, ha ufficializzato quello che dovrebbe essere il sostituto di Amir Rrahmani: si tratta di Giangiacomo Magnani , difensore classe 1995 prelevato ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Verona, preso Ivan #Ilic: arriva dal #ManchesterCity - sportli26181512 : Verona, preso Magnani: è ufficiale: Il difensore classe 1995 arriva dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto - BombeDiVlad : ? UFFICIALE | L'#Hellas sigla il suo nuovo acquisto ?? Si tratta di Giangiacomo #Magnani #LBDV #LeBombeDiVlad… - mattymatty11 : @stevevicrn Vero. Ma, a mio avviso, più forte di così non diventa. Buon mastino dietro, ma non sa impostare. Non sa… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Verona, preso Ivan #Ilic: arriva dal #ManchesterCity -

Ultime Notizie dalla rete : Verona preso Verona, preso Ivan Ilic: arriva dal Manchester City GianlucaDiMarzio.com Calendario Serie A, si parte il 19/9 con Juventus-Sampdoria e Lazio-Atalanta

La Lega calcio di Serie A ha reso noto il nuovo calendario della stagione. La prima giornata del massimo campionato italiano che prenderà il via il 19 settembre vede il big match tra Lazio e Atalanta, ...

Missione compiuta: nell’annus horribilis l’Arena porta a termine il festival della responsabilità

(di Marco Danieli) Si concludono, con un inimmaginabile successo, le 11 serate areniane dello straordinario Festival d’estate 2020. Un Festival – qui il video della conferenza stampa di questa mattina ...

La Lega calcio di Serie A ha reso noto il nuovo calendario della stagione. La prima giornata del massimo campionato italiano che prenderà il via il 19 settembre vede il big match tra Lazio e Atalanta, ...(di Marco Danieli) Si concludono, con un inimmaginabile successo, le 11 serate areniane dello straordinario Festival d’estate 2020. Un Festival – qui il video della conferenza stampa di questa mattina ...