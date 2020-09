Verona, Koray Gunter è ufficialmente un nuovo giocatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Verona ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che il difensore Koray Gunter è un nuovo giocatore del club Koray Gunter è ufficialmente un giocatore del Verona. Il difensore è arrivato a titolo definitivo dal Genoa. Ecco il comunicato ufficiale del club: «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koray Günter, che ha sottoscritto col Club gialloblù uncontratto triennale, più precisamente sino al 30 giugno 2023. Il 26enne difensore tedesco con cittadinanza turca ha militato in forza ... Leggi su calcionews24

