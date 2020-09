Verona, il pompiere eroe: "Trascinato dalla corrente per 16 km cercando di salvare quel ragazzo" (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Ero riuscito ad agganciarlo ma continuava a divincolarsi. Non riesco a smettere di pensarlo, è ancora disperso" Leggi su repubblica

