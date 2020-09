Venezia riparte con la Mostra del cinema Favino al timone di un motoscafo Riva (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un gioiello Riva sfreccia alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica. L’attore protagonista della pellicola girata fra San Marco, il Ponte di Rialto e il Palazzo del cinema. Leggi su ecodibergamo

“Si può, si deve fare. Come siamo tornati serenamente agli stabilimenti balneari, come siamo andati a mangiare la pizza con i nostri amici, ora credo che la Mostra del Cinema di Venezia abbia un’enorm ...

Anna Foglietta, madrina della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, sbarca al Lido col sorriso delle grandi occasioni e un look azzeccato: completo over size dai colori chiari (con mascherina in tinta ...

"Si può, si deve fare. Come siamo tornati serenamente agli stabilimenti balneari, come siamo andati a mangiare la pizza con i nostri amici, ora credo che la Mostra del Cinema di Venezia abbia un'enorm ...