Venezia 77 accoglie e omaggia le nuove star della tv, da Maggie Civantos a Pedro Alonso (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Mostra internazionale d’arte cinematografica affronta la sua 77ª edizione con lo spirito dei nuovi inizi e delle grandi novità. Venezia 77 è infatti il primo festival cinematografico a svolgersi in presenza nell’era Covid, sommando così a un prestigio consolidato la volontà di fare da apripista per le manifestazioni costrette a ripensarsi e adattarsi alle circostanze attuali. In questo desiderio di apertura e rinnovamento si inquadra il principio di assegnazione del Filming Italy Best Movie International Award, conferito nella serata di domenica 6 settembre presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior. Fra i premiati dell’edizione 2020 spiccano alcuni tra i volti più popolari della serialità televisiva degli ultimi anni, come Maggie ... Leggi su optimagazine

iltirreno : In questi giorni grazie alla Marina militare circa 400 persone sono potute salire sopra in occasione di Effetto Ven… -