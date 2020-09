Venezia 2020: Tilda Swinton sbarca al Lido e celebra Chadwick Boseman col saluto di Wakanda (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di fronte ai FOTOgrafi che l'attendevano all'imbarcadero del Lido di Venezia, Tilda Swinton ha commemorato la star di Black Panther Chadwick Boseman, morta pochi giorni fa, col saluto di Wakanda. Tilda Swinton è approdata a Venezia 2020 e il primo pensiero è andato al collega del Marvel Universe Chadwick Boseman, scomparso a 43 anni per via di un tumore, ricordato attraverso il celebre saluto di Wakanda. Un'elegantissima Tilda Swinton, con indosso un copriabito Chanel, è una delle prime star a calcare l'imbarcadero del Lido di ... Leggi su movieplayer

ilpost : In attesa delle nuove foto del Festival di #Venezia di quest’anno, abbiamo raccolto una serie di vecchie immagini i… - vogue_italia : In attesa che inizi il Festival, edizione 2020, una lista di 10 film da guardare subito, a partire da Suspiria di G… - VanityFairIt : Venezia per voi è...? @la_Biennale - aderenzis1 : Venezia 77, 'Lacci' il film della ripartenza, un thriller dei sentimenti - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Rai Movie tv ufficiale dell’edizione 2020 della Mostra del Cinema di Venezia -