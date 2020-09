Vasco Rossi e la foto pro mascherina un hater lo attacca (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il cantante Vasco Rossi ha condiviso sul suo profilo “Instagram” un post per sensibilizzare all’uso della mascherina. Nell’immagine Vasco indossa il dispositivo di protezione individuale su entrambe le mani. Nella didascalia scrive: «Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualche motivo mi avvicinano… A tutti gli squilibrati, terrapiattisti, negazionisti impegnati a insultarmi sui social dico di nuovo di andare allegramente a farsi fot***». Immediata la risposta di un hater che commenta: «È tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori», arriva la replica di Vasco che spiazza tutti: «Quindi tutti i medici e gli infermieri che la ... Leggi su people24.myblog

Da cantore della "vita spericolata" a cantore della prudenza (in mascherina). Vasco Rossi torna a far parlare di sé: come accaduto nelle scorse settimane, oggetto della notizia è la sua campagna perso ...