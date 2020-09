Varriale riporta un po’ di equilibrio a RaiSport: arriva lo juventino Claudio Marchisio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Claudio Marchisio La lista degli ex calciatori che si ‘reinventano’ in TV a parlare di calcio è lunga e si aggiorna di continuo. Il nome nuovo è quello di Claudio Marchisio, arruolato da RaiSport per la stagione 2020/2021. Il Principino della Juventus, torinese classe 1986, ha da sempre avuto i colori bianconeri addosso; dalle giovanili del 1993 alla prima squadra, dove ha giocato per dieci anni fino al 2018 (vincendo, tra gli altri, sette scudetti). Ora approda in un’altra squadra, quella di RaiSport, guidata dal ‘nemico’ Enrico Varriale. Il giornalista, vicedirettore della testata sportiva della TV di Stato, non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Napoli e soprattutto l’astio nei confronti del mondo ... Leggi su davidemaggio

