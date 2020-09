Van de Beek verso il Manchester United: vuole la maglia 34 in onore di Nouri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Donny Van de Beek sempre più vicino al Manchester United. Nelle scorse ore le visite mediche, poi, in caso di nessun intoppo, la firma sul contratto che dovrebbe legarlo ai Red Devils per 5 anni. Un grande investimento per il club inglese che dovrebbe versare nelle casse dell'Ajax circa 50 milioni di euro.Per il calciatore è già tempo di scegliere ilnumero di maglia. Non sarà la numero 6, occupata da Pogba, ma dovrebbe essere la 34 e il motivo è assolutamente onorevole.Van de Beek, il gesto per Nouricaption id="attachment 1015755" align="alignnone" width="747" Van de Beek (getty images)/captionIn queste ore dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'acquisto da parte del Manchester ... Leggi su itasportpress

