Valentina Vignali, la denuncia da Lipari: “Mi ha scattato foto di nascosto con i dettagli di parti intime. Sono sotto shock” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Sono ancora sotto shock dopo quello che è successo. È un fatto vergognoso, io andrò a denunciarlo”. Valentina Vignali non trattiene la rabbia e nelle sue Instagram Story si sfoga, raccontando quello che è successo a lei e alle amiche durante la sua vacanza a Lipari, in Sicilia. La giocatrice di pallacanestro, modella e influencer, nonché ex inquilina del Grande Fratello, ha raccontato infatti di aver sorpreso lo skipper della barca che avevano noleggiato per fare il giro delle isole a scattare loro delle foto che ritraevano anche “dettagli di parti intime”, il tutto senza il loro permesso. Le ragazze se ne Sono accorte per caso, durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano

