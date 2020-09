Valentina Vignali, disavventura in barca: “Lo skipper chi ha fotografato di nascosto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna”. A parlare è Valentina Vignali, cestista e modella, ormai idolo dei social network. La giovane ha raccontato su Instagram una disavventura capitata mentre era in vacanza con delle amiche a Lipari. Il gruppo aveva infatti noleggiato una braca con tanto di skipper che le accompagnasse. E proprio l’uomo incaricato di governare il mezzo si è macchiato, secondo la Vignali, di un gesto censurabile. La cestista ha infatti raccontato che l’uomo ha scattato delle foto alle ragazze, a loro insaputa, immortalando anche le loro parti intime. Per poi girare le foto anche ad altre persone su una chat di Whatsapp. “Denunceremo lo skipper” La Vignali ha ... Leggi su italiasera

