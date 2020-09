Valentina Gullace Quartet, La mia stanza segreta: giovedì 3 settembre alle ore 21:00 in concerto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 3 settembre Valentina Gullace Quartet si esibirà in concerto a partire dalle ore 21:00 in occasione della seconda edizione del Fortissimo Classica Festival presso il centro residenziale Colonia San Benedetto in via Suor Crocifissa Militerni, 1 (Cetraro). L’evento è a ingresso gratuito. È sotto la direzione artistica di Filippo Arlia che il Fortissimo Classica Festival vede quest’anno la sua seconda edizione. Accompagnata da Seby Burgio (pianoforte e arrangiamenti), Daniele Sorrentino (basso e contrabbasso) e Dario Panza (batteria), Valentina Gullace sarà la protagonista della serata del prossimo 3 settembre, esibendosi live nella suggestiva ... Leggi su laprimapagina

noteinvista : Nuovo post: VALENTINA GULLACE QUARTET - OltreleColonne : Valentina Gullace Quartet in concerto in occasione della seconda II del Fortissimo Classica Festival… - DavideIannuzzi5 : Un concerto che vi segnaliamo per 3 settembre VALENTINA GULLACE QUARTET IN CONCERTO A CETRARO - MusicInContact : Valentina Gullace con il Valentina Gullace Quartet, tornano live domani sera al “Fortissimo Classica Festival” - paolopicone70 : Valentina Gullace Quartet giovedì 3 in concerto a Cetraro -

