Vaccino Coronavirus, Usa fuori dai 170 Paesi del progetto per realizzarlo: “No ai vincoli della corrotta Oms e della Cina” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oltre 170 Paesi sono in colloqui per partecipare alla Covid-19 Vaccines Global Access (Covax) Facility, un progetto guidato dall’Oms che mira a velocizzare lo sviluppo del Vaccino e ad assicurare dosi per tutti i Paesi distribuendoli ai segmenti più a rischio della popolazione. Ma gli Stati Uniti non faranno parte del gruppo: la Casa Bianca ha infatti comunicato che il governo Trump non si unirà allo sforzo globale per sviluppare, produrre e distribuire in modo equo il trattamento, a causa del coinvolgimento dell’Organizzazione mondiale della sanità, da cui gli Usa hanno deciso di uscire dopo che il presidente l’ha accusata di aver coperto il presunto insabbiamento cinese sull’epidemia. “Gli Usa ... Leggi su ilfattoquotidiano

