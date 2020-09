Vaccino anti influenza, farmacie senza dosi. I medici di base: "Siamo già in ritardo" (Di mercoledì 2 settembre 2020) "anticipare la campagna in settembre". Ma all'appello mancano 1,5 milioni di fiale: scarseggeranno come le mascherine a inizio epidemia. Leggi su quotidiano

IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - ilfoglio_it : Le invettive di Vasco Rossi contro i negazionisti. La prudenza suggerita da Fedez. La rivolta pro mascherina sul va… - fattoquotidiano : Regione Lombardia, Galli su La7: “Inaccettabile che sia in ritardo su vaccino anti-influenzale. Non si può continua… - MichelaRoi : RT @alexbarbera: Trump dice che gli Stati Uniti non parteciperanno al consorzio guidato dall’Oms per la distribuzione del vaccino anti Covi… - melarancya : RT @ARIZONA49: Il vaccino H1N1 utilizzato x la campagna anti influenzale 2019-20 è stato x la 1ª volta ricavato da cellule di un rene di c… -