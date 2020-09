Vacanze in Sicilia per Valentina Vignali, lo scatto bollente insieme ad una sua amica (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’estate è ormai giunta alle battute finali e la maggior parte delle persone è già tornata al proprio lavoro, ma qualcuno sta ancora approfittando degli ultimi giorni di caldo sulle spiagge italiane. In particolare la cestista, nonché influencer, Valentina Vignali, si sta godendo la massimo le sue Vacanze a Salina, in Sicilia, in compagnia delle sue amiche, come dimostrano anche le FOTO pubblicate dalla stessa ragazza. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, infatti, la Vignali si trova su una barca insieme alla sua grande amica Ludovica Grillo e, entrambe in costume da bagno, hanno letteralmente fatto impazzire i followers della cestista e non solo… View this post on ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Sicilia Vacanze in Sicilia a settembre La Rampa Valentina Vignali a Lipari: «Lo skipper mi ha scattato foto di nascosto, lo denuncio»

«Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna». Valentina Vignali è su tutte le furie. La giocatrice di basket, modella ed ex inquilina del Grande Fratello ha vissuto, infatti, u ...

Vacanza da incubo per Valentina Vignali: "Mi hanno scattato delle foto hot di nascosto"

