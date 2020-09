Usa, trovato morto il dj Erick Morillo: era l'autore di 'I Like To Move It', colonna sonora di 'Madagascar' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il dj Erick Morillo , noto per il successo ' I Like To Move It ' che è stato la colonna sonora del cartone animato ' Madagascar ', è stato trovato morto nella sua casa di Miami Beach, in Florida. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset

