Us Open 2020, Mladenovic polemica: “Situazione abominevole, siamo prigionieri” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Stavo giocando bene ma ero al limite. È abominevole quello che ci fanno vivere. Voglio riconquistare la mia libertà. Ho l’impressione che siamo prigionieri“. Queste sono le recenti e clamorose dichiarazioni di Kiki Mladenovic, rilasciate al termine del match perso contro Varvara Gracheva e pungenti nei confronti degli organizzatori dello Slam statunitense. Le parole della tennista francese risultano molto simili a quelle esternate da Benoit Paire dopo la constatazione della sua positività al Coronavirus: incomprensione giocatori-organizzatori o situazione effettivamente insostenibile? Leggi su sportface

