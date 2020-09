Uomo muore al centro commerciale: evacuato l’intero edificio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Uomo è morto nel centro commerciale Euroma 2. L’intero edificio è stato evacuato. Come riporta Fanpage.it, il decesso sarebbe avvenuto all’interno del supermercato del centro commerciale. Non sono ancora note le cause del decesso, anche se pare si sia trattato di un malore. Sotto shock gli altri clienti e le persone in quel momento … L'articolo Uomo muore al centro commerciale: evacuato l’intero edificio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Uomo muore Uomo muore al centro commerciale Euroma 2: evacuato l’intero edificio Fanpage.it Incidente a Belpasso, muore dopo giorni di agonia dipendente della Circumetnea

In seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Belpasso, in provincia di Catania, è morto in ospedale Angelo Caruso, rappresentante sindacale della Ugl all’interno della Ferrovia Circumetnea. L’ ...

Covid-19: muore pensionato di Bonorva

Bonorva, 2 settembre 2020– C’è una nuova vittima che era stata registrata come positiva al virus Sars CoV 2 in Sardegna. L’uomo, un pensionato di 78 anni, originario di Bonorva, era ricoverato dal 23 ...

