‘Uomini e Donne’, Valentina Dallari accusata di esser ricaduta nell’anoressia: la replica dell’ex tronista (Video) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Era il gennaio del 2018 quando Valentina Dallari decise di ammettere ad alta voce e davanti a tutti di soffrire di disturbi alimentari. Da allora sono passati quasi tre anni, Valentina è stata in una clinica per quasi un anno e ha cercato di raccontare la sua esperienza sui social, sul suo blog e in un libro, per aiutare se stessa ma anche tutte le persone che soffrono di disturbi alimentari. Condividere qualcosa pubblicamente, però, può avere i suoi risvolti negativi. Lo sa bene l’ex tronista di Uomini e Donne, accusata proprio in questi giorni di esser nuovamente ripiombata nella malattia e di essere di nuovo troppo magra. Esasperata da questi messaggi, pubblicati sicuramente con troppa leggerezza e indelicati nei confronti di chi sta ... Leggi su isaechia

