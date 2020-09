‘Uomini e Donne’, nuovo flirt per Andrea Damante dopo la fine della storia con Giulia De Lellis? L’indiscrezione (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in cerca di una nuova fiamma” si legge tra le Chicche di Gossip del settimanale Chi, in edicola oggi con un nuovo numero. “E a volte, chi cerca trova”, prosegue il magazine diretto da Alfonso Signorini: In questi ultimi giorni accanto a lui è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia. Sarà quindi definitivamente archiviata la storia dei Damellis, o si tratta solo di un’altra nuvola passeggera? Voi che ne pensate? L'articolo ‘Uomini e Donne’, nuovo ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - matteosalvinimi : E, permettetemi, un GRAZIE, non scontato, di cuore alle Forze dell'Ordine, alle donne e agli uomini in divisa che a… - robersperanza : Bella emozione a Firenze. Messa da Requiem di Verdi dedicata alle vittime del Covid e a tutte le donne e gli uomin… - llittlewicked : RT @espressionedime: No, dissento. Non puoi odiare una categoria di persone in quanto uomini secondo te nemici delle donne. Non aiuti a po… - xpiccolaanima : RT @thestormismysun: le donne quando gli uomini quando vengono vengono -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia