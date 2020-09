Uomini e Donne, esterna tra Nicola Vivarelli e Valentina Autiero: “Sono stati avvistati” (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra i personaggi più discussi di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Nicola Vivarelli il quale, dopo Gemma, pare abbia messo gli occhi addosso a Valentina Autiero. Come tutti i telespettatori sapranno, le registrazioni del programma sono cominciate giovedì 27 agosto. In tale occasione, Gemma e Nicola hanno avuto modo di confrontarsi e pare che abbiano discusso un bel po’. Dopo la lite, il ragazzo sembrerebbe essersi interessato ad un’altra dama del parterre, Valentina per l’appunto. A sganciare questa bomba è stato l’influencer Amedeo Venza. La segnalazione su Veronica Autiero e Nicola Vivarelli Sul profilo Instagram di Amedeo Venza è appena ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - matteosalvinimi : E, permettetemi, un GRAZIE, non scontato, di cuore alle Forze dell'Ordine, alle donne e agli uomini in divisa che a… - robersperanza : Bella emozione a Firenze. Messa da Requiem di Verdi dedicata alle vittime del Covid e a tutte le donne e gli uomin… - ricchiardic : RT @OsservaDiritti: Abolita nel 1981, la #schiavitù resta diffusa in #Mauritania. Una piaga che costringe bambini, donne e uomini a lavorar… - KPerryFirstLove : Il 7 Settembre torna 'Uomini&Donne' Il 9 Settembre torna 'Temptation Island' Il 14 Settembre torna il 'GFVip' CHE D… -