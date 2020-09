‘Uomini e Donne’, Andrea Damante smentisce l’indiscrezione sul presunto nuovo flirt: “Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Proprio questa mattina il settimanale Chi aveva riportato un’indiscrezione circa un nuovo flirt di Andrea Damante, dopo la presunta rottura con Giulia De Lellis. In realtà, i due non avevano mai confermato direttamente la fine del loro amore, che era sbocciato nuovamente in tempi di quarantena. In particolare, Giulia aveva parlato di un momento di riflessione in cui entrambi avevano bisogno di allontanarsi. Dunque, la De Lellis, tornata dalle vacanze, ha deciso di affittare una nuova casa a Milano, traslocando da quella di Damante in cui era andata a vivere subito dopo il lockdown. Oggi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva poi sganciato la bomba: un nuovo flirt di Andrea, che allora faceva presumere avesse totalmente ... Leggi su isaechia

