Uomini e Donne, Andrea Damante ha una nuova fiamma? Ecco l’indiscrezione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è tornato di nuovo il gelo e se prima sembravano fossero solo supposizioni, questa volta c’è un briciolo di verità nelle voci che corrono sul web. Che sia (di nuovo) finita tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne? A quanto pare sì, e secondo alcune indiscrezioni … L'articolo Uomini e Donne, Andrea Damante ha una nuova fiamma? Ecco l’indiscrezione Leggi su dailynews24

matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - matteosalvinimi : E, permettetemi, un GRAZIE, non scontato, di cuore alle Forze dell'Ordine, alle donne e agli uomini in divisa che a… - robersperanza : Bella emozione a Firenze. Messa da Requiem di Verdi dedicata alle vittime del Covid e a tutte le donne e gli uomin… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Nicola Vivarelli addio a Gemma ha scelto una nuova dama: chi è? - AncoraMarina65 : RT @metantacauta72: Dillo pure che sei offeso dalle donne che non ridono dagli uomini che non piangono dai bambini che non giocano dai… -