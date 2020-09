Universitari contro i test di ingresso per la facoltà di medicina: la pandemia lo ha dimostrato il numero chiuso va abrogato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nonostante la pandemia da COVID-19 abbia mostrato quanto costa il continuo smantellamento del sistema sanitario, i test d’ingresso per la facoltà di medicina non sono stati ancora messi in discussione dalle istituzioni: 66.000 candidati competeranno per poco più di 13.000 posti, e tantissimi altri tenteranno quello per professioni sanitarie. L’unica soluzione momentaneamente adottata è stata l’introduzione di circa 5.000 posti in più previsti per quest’anno, che però non sono assolutamente sufficienti per colmare le mancanze ormai evidenti e manifeste del sistema sanitario nazionale. Ancora una volta si sceglie di nascondere la tragica realtà della sanità pubblica piuttosto che proporre un investimento serio per garantire il diritto alla ... Leggi su laprimapagina

ehyobrien : RT @ehyobrien: pro o contro a vendere appunti universitari? se volete potete argomentare - immediatonet : Universitari contro i test di ingresso per la facoltà di medicina: “La pandemia lo ha dimostrato il numero chiuso v… - CittadinoOnline : Universitari contro i test di ingresso per la facoltà di medicina - - ehyobrien : pro o contro a vendere appunti universitari? se volete potete argomentare - ZIVO99 : Nessuno parla degli universitari, nessuno si rende conto che noi andiamo in contro ad altri 3 mesi di quarantena si… -

Ultime Notizie dalla rete : Universitari contro Universitari contro i test di ingresso per la facoltà di medicina: “La pandemia lo ha dimostrato il numero chiuso va abrogato!” l'Immediato Inizia la stagione della caccia in Sicilia: WWF furioso contro l’assessore regionale all’agricoltura

L’assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera, ha approvato e pubblicato il calendario venatorio per tutta la stagione 2020-2021. In tutta la Sicilia la stagione della caccia avrà inizio domenic ...

Germania: da Ovest a Est, un tour tutto di musica

Come raccontiamo nella guida della città, l’ex Mozart Haus, il piccolo museo che prima ruotava attorno alla figura dell’irriverente e geniale compositore di Salisburgo, è stata ora convertita in una m ...

L’assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera, ha approvato e pubblicato il calendario venatorio per tutta la stagione 2020-2021. In tutta la Sicilia la stagione della caccia avrà inizio domenic ...Come raccontiamo nella guida della città, l’ex Mozart Haus, il piccolo museo che prima ruotava attorno alla figura dell’irriverente e geniale compositore di Salisburgo, è stata ora convertita in una m ...