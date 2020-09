Università, test d’ingresso per la facoltà di Medicina: 338 candidati al Palatedeschi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giovedì 3 settembre a Benevento si svolgeranno le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per i candidati residenti nella provincia di Benevento. Il test, che si terrà in contemporanea su scala nazionale, è organizzato a Benevento dall’Università del Sannio. Sono 338 i candidati registrati che sosterranno la prova a partire dalle ore 12 presso il Palatedeschi, concesso per l’occasione dalla Provincia di Benevento. Circa 60 dipendenti dell’ateneo sannita saranno impegnati nelle operazioni di vigilanza e per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19. All’esterno del Palatedeschi ci sarà un ... Leggi su anteprima24

