Università: domani test Medicina, 1 posto ogni 5 candidati e rischio 18 mila ricorsi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Conto alla rovescia per il test per l'accesso alla Facoltà di Medicina Medicina che si svolgerà domani in tutta Italia. Sono 66mila gli studenti che sognano di indossare il camice bianco ma solo uno su cinque potrà entrare. "In questi tempi di pandemia, occhi puntati su presunte irregolarità allo svolgimento del test d'ingresso a Medicina. Già nelle scorse edizioni - denuncia Consulcesi, il network legale dei professionisti sanitari - abbiamo calcolato circa 18mila potenziali ricorsi degli studenti, cifra che potrebbe aumentare a fronte della confusione generata quest'anno a causa delle novità introdotte con le regole anti Covid". "Saremo presenti con i nostri ... Leggi su liberoquotidiano

Ansa_Fvg : Università: Manfredi, valuteremo situazioni quarantene. Per coloro che domani non potranno sottoporsi a test medici… - GerardoCanfora : RT @UstaUnisannio: Tutto pronto per i Test di Medicina a Benevento. Domani 338 candidati sosterranno la prova al Palatedeschi L’Università… - UstaUnisannio : Tutto pronto per i Test di Medicina a Benevento. Domani 338 candidati sosterranno la prova al Palatedeschi L’Univer… - AnsaPuglia : Università: in 2860 per test medicina Bari divisi in 57 aule. Domani prove in varie sedi universitarie per distanzi… - yasmeansblue : Domani inizio l’università. Io non ci credo ancora che ho finito il liceo e che sto cominciando un’altra fase della mia vita. -

Ultime Notizie dalla rete : Università domani Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera